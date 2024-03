Vasco busca empate nos acréscimos e elimina Água Santa nos pênaltis pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco recebeu o Água Santa em São Januário e, após o empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, o time carioca venceu nas penalidades.

Assim, a equipe se classificou à terceira fase da Copa do Brasil, passando a aguardar o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Por outro lado, o Água Santa se despede da competição.

A próxima partida do Vasco será diante do Nova Iguaçu, no Maracanã. A bola rola às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Já o Água Santa recebe o Corinthians, também neste domingo, dessa vez às 16 horas (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em jogo válido pela última rodada do Paulistão.

O jogo

O Vasco começou com tudo e abriu o placar logo aos três minutos. Payet chutou, Ygor Vinhas deu rebote no pé de Galdames, que apenas mandou para a rede.

O Água Santa quase empatou no minuto seguinte. Após erro na saída de bola, Júnior Todinho ficou de frente para Léo Jardim, mas mandou pela linha de fundo. O susto não mudou a postura do Vasco, que seguiu com a posse de bola e voltado para o ataque. Os donos da casa foram premiados aos 15 minutos com o segundo gol. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Depois do segundo gol, o Vasco diminuiu o ritmo e permitiu o Água Santa avançar com mais intensidade. Tanto que os visitantes quase marcaram aos 33 minutos. Artur foi lançado e chutou para defesa de Léo Jardim, que deu rebote. Junior Todinho ganhou da zaga e cabeceou para nova defesa do goleiro vascaíno.

Nos minutos finais, o Água Santa seguiu no ataque e quase marcou aos 41 minutos. Robles aproveitou falta cobrada na área e cabeceou no travessão. Só que nos acréscimos, os paulistas chegaram ao gol, com Neilton. Assim, os visitantes se mantiveram na disputa no intervalo.

No segundo tempo, o Água Santa voltou melhor e quase empatou aos sete minutos. Luan Dias arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Depois, foi a vez de Junior Todinho aproveitar cruzamento e cabecear para defesa do goleiro cruzmaltino.

De tanto insistir, os paulistas chegaram ao empate aos 13 minutos. Robles aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para a rede.

Somente depois do revés que o Vasco melhorou na partida. Os donos da casa quase marcaram aos 22 minutos, em chute de David que parou em Ygor Vinhas. Depois, Payet foi lançado, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

Na parte final, o duelo ficou aberto, com as duas equipes em busca do ataque. O Água Santa seguiu melhor e chegou a virada aos 42 minutos. Em contra-ataque rápido, Luan Dias foi lançado e saiu na saída de Léo Jardim.

Quando parecia que o Vasco não teria chance de reagir, os cruzmaltinos chegaram ao empate aos 47 minutos. Lucas Pitón aproveitou falta cobrada e cabeceou para a rede. O gol iniciou uma confusão entre os bancos. Tanto que João Victor e Neilton, que já tinham sido substituídos, foram expulsos.

Depois do empate, o Vasco até tentou a virada, mas viu o Água Santa recuar. Os paulistas ainda tiveram o volante Igor Henrique antes do fim e ficaram com um a menos, mas seguraram o resultado para levar a decisão para os pênaltis.

Nos pênaltis, o Vasco converteu as quatro cobranças. O Água Santa fez somente duas. Robles viu Léo Jardim defender a batida e Bruno Mezenga mandou na trave.

FICHA TÉCNICA

VASCO-RJ 3 (4) X 3 (2) ÁGUA SANTA-SP

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Quinta-feira, 7 de março de 2024

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Cartões amarelos: Payet, Léo, Medel, Matheus Carvalho, Rossi e Vegetti (Vasco); Junior Todinho, Bruno Xavier, Alex Silva, Kadi, Luan Dias, Bruno Mezenga, Keké, Ygor Vinhas e Joílson (Água Santa)

Cartões vermelhos: João Victor (Vasco); Neilton e Igor Henrique (Água Santa)

GOLS

VASCO: Galdames, aos 3min do primeiro tempo; Vegetti, aos 15min do primeiro tempo; Lucas Pitón, aos 47min do segundo tempo

ÁGUA SANTA: Neilton, aos 47min do primeiro tempo; Robles, aos 13min do segundo tempo; Luan Dias, aos 42min do segundo tempo

VASCO: Leo Jardim, João Victor (Matheus Carvalho), Medel e Leo; PH, Zé Gabriel (Sforza), Galdames (Rossi), Payet e Lucas Piton; Vegetti e Adson (David)

Técnico: Ramón Díaz

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas, Alex Silva, Joílson, Robles e Artur; Igor Henrique, Cristiano (Kadi) e Luan Dias (Roger Carvalho); Neilton (Keké), Júnior Todinho (Bruno Mezenga) e Bruno Xavier (Ronald)

Técnico: Bruno Pivetti