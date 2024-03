Tyson e Jake Paul se enfrentarão em luta de boxe transmitida pela Netflix

Aposentado desde 2005, Mike Tyson, 57, voltará aos ringues no próximo dia 20 de julho para enfrentar o youtuber Jake Paul. O evento será transmitido ao vivo pela Netflix.

O que aconteceu

O anúncio do evento foi feito nas redes sociais da Netflix e dos oponentes. O serviço de streaming publicou um vídeo com uma encarada de Tyson e Jake Paul no alto de um prédio.

Não é a primeira vez que Mike Tyson lutará após aposentadoria. Em 2020, o ex-boxeador enfrentou Roy Jones Jr., em uma luta de exibição, que terminou sem resultado.

Jake Paul tem nove vitórias na carreira e uma vitória. Aos 27 anos, ele já soma seis nocautes desde a estreia, em 2020.

Mike Tyson terminou a carreira com apenas seis derrotas em 58 lutas. Além disso, ele tem no cartel 50 vitórias (44 nocautes) e duas lutas sem resultado.