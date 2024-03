TV: Casa de Bernardo Bello está alugada por R$ 70 mil a Pulgar, do Flamengo

A casa do contraventor Bernardo Bello, alvo de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, hoje (7), está alugada para o meio-campista Erick Pulgar, do Flamengo. A informação é da TV Globo.

O que aconteceu

A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel, que é conhecido como "A Casa de Vidro". O apelido é devido à fachada - espelhada e à prova de balas.

A mansão fica em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A polícia investiga se a família de Bello tinha permissão para alugar o local.

Erick Pulgar não está sob investigação. Ele pagava, em dinheiro, R$70 mil por mês de aluguel. O pagamento em espécie era uma exigência da locatária, Tamara Garcia, ex-mulher de Bello.