Flamengo chega a acordo com Lille e encaminha venda de Thiago Maia ao Inter

Do UOL, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre

O Flamengo chegou a um acordo com o Lille e encaminhou a venda do volante Thiago Maia ao Internacional. Depois de meses de negociação, o jogador vai assinar com o clube gaúcho.

O que aconteceu

As conversas voltaram a caminhar nos últimos dias. O negócio chegou a ficar travado por algumas semanas. O jogador ainda não assinou com o Inter e os clubes correm para finalizar as tratativas ainda hoje (7).

O Internacional compra 50% dos direitos do jogador. O principal entrave na negociação era a porcentagem entre Flamengo e Lille, que tinham 50% cada.

Inter e Thiago já estavam acertados desde janeiro. O clube fez a primeira proposta aos cariocas depois de resolver tudo com o atleta.

Thiago vem treinando separado no Flamengo. Ele só esteve integrado ao elenco quando disputou o jogo contra a Portuguesa no Campeonato Carioca. O volante não foi nem relacionado por Tite e entrou em campo somente uma vez em 2024, quando foi titular.

O Inter entende que a chegada de Thiago Maia dá suporte importante ao técnico Eduardo Coudet. Recentemente, o Colorado contratou Fernando, ex-Sevilla (ESP), mas ainda assim seguiu buscando a chegada do ex-flamenguista.

Atualmente, a primeira função do meio-campo tem sido ocupada por Charles Aránguiz. O chileno, porém, costuma atuar mais adiantado.

A procura por um volante busca suprir a lacuna aberta com a venda de Johnny, que foi para o Bétis (ESP).