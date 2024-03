Santos mira contratação de Derek, destaque do Guarani na Série B de 2023

O Santos tem interesse na contratação do atacante Derek, que chamou a atenção pelo desempenho no Guarani no ano passado. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Além do Peixe, o Atlético-GO, clube que terminou a Série B de 2023 na quarta colocação e disputará a elite do Brasileirão em 2024, também mostrou desejo de contar com o jogador.

Aos 26 anos, Derek possui passagens por clubes como Madureira, Chapecoense e Metalist, da Ucrânia. O centroavante terminou o ano de 2023 em alta e foi o artilheiro do Guarani na segunda divisão, com 10 gols marcados.

Na atual temporada, Derek participou de sete jogos no Campeonato Paulista e ainda não balançou as redes. O jogador vem sendo desfalque do Bugre há quatro jogos por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

Derek passando na sua tela pra desejar uma boa semana! ?? ? Raphael Silvestre/GuaraniFC pic.twitter.com/kk0fz05Q5O ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) October 10, 2023

Caso a chegada de Derek ao Santos se concretize, ele será o 16º reforço do time de Fábio Carille. Já foram confirmados: os meias Giuliano, Cazares e Otero, os laterais direitos Aderlan, Rodrigo Ferreira e Hayner, o lateral esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, os atacantes Willian Bigode, Marcelinho, Guilherme e Pedrinho, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, e o goleiro Gabriel Brazão.

No Santos, o atual atleta do Guarani teria a concorrência dos centroavantes Willian Bigode, Morelos e Julio Furch.