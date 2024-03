Rodrygo e Vini Jr travam disputa particular no Real Madrid

Com o gol marcado no empate diante do Leipzig, nesta quarta-feira, Vinícius Júnior igualou os 18 gols marcados por Rodrygo na Liga dos Campeões desde a temporada 19/20.

Os dois são os brasileiros que mais colocaram a bola na rede nesse período, segundo levantamento da SofaScore. A dupla foi peça-chave no título do Real Madrid na temporada 21/22. Rodrygo fez cinco gols e Vini. Jr anotou quatro, incluindo o gol do título na final contra o Liverpool.

Apenas Salah, Benzema, Mbappé, Lewandowski e Haaland anotaram mais gols na competição do que a dupla brasileira desde agosto de 2019.

Na atual temporada, cada um marcou três vezes - ambos ajudaram o Real Madrid a alcançar as quartas de final do torneio depois do eliminar o Leipzig nas oitavas de final. Os espanhóis venceram na ida por 1 a 0 e o empate em 1 a 1 no segundo jogo foi o suficiente para garantir a classificação.

Vinícius Júnior está no time espanhol desde 2018 e já participou de 251 jogos, com 74 tentos e 71 assistências. Já Rodrygo chegou a Madri um ano depois e disputou 204 partidas, tendo marcado 50 gols e distribuído 40 assistências.

Juntos conquistaram o Campeonato Espanhol duas vezes, além do título da Liga dos Campeões e do Mundial de clubes.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo, às 14h30 (de Brasília), diante do Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol.