Revelação do esqui alpino, Lucas Pinheiro Braathen decide competir pelo Brasil

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen, de 23 anos, bicampeão mundial júnior e medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Esqui Alpino, anunciou, nesta quinta-feira, que defenderá as cores do Brasil. Nascido no País e filho de mãe brasileira, ele passará a representar sua terra natal após quatro anos competindo pela Noruega, país de origem do pai.

LUCAS PINHEIRO É DO BRASIL ???? Revelação do esqui alpino e filho de brasileira, o atleta de 23 anos representará o Brasil após 4 anos competindo pela Noruega. ? Saiba mais sobre a novidade do bicampeão mundial júnior: https://t.co/G6G4OPC3L6 pic.twitter.com/91cPT5Afrt ? Time Brasil (@timebrasil) March 7, 2024

Conhecido pela personalidade extrovertida, paixão pela música e notável carreira na modalidade, Lucas sempre sonhou em representar o país da sua mãe no esporte. Após um breve período sabático, tomou a decisão de competir pelo Brasil.

"Sempre mantive uma forte conexão com as raízes brasileiras e ter a oportunidade de representar meu país no esqui é um sonho que se realiza", disse o esquiador, que já se destacava ao usar as cores do Brasil na gola e na caneleira.

Assim, ele se torna o primeiro esquiador campeão de uma Copa do Mundo a competir pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). Pedro Cavazzoni, CEO da entidade, acredita que a chegada do atleta pode ser revolucionária.

"Lucas tem o potencial de construir um grande legado para os esportes de neve no Brasil. Acredito que a combinação da sua personalidade com sua performance no esqui vai permitir que ele alcance muitas pessoas pelo Brasil", afirmou.

Carisma é uma das características mais marcantes de Lucas. Diferentemente da maioria dos esquiadores, o brasileiro gosta de expressar sua individualidade atuando como DJ e modelo nas horas vagas. Apaixonado por samba e bossa nova, gosta de ir além da esfera esportiva em suas redes e compartilhar seu estilo de vida único.

"Quero criar um ambiente de aceitação e diversidade em meio ao conservadorismo que permeia o mundo dos esportes. Meu desejo é demonstrar que não importa quem você é ou de onde vem, seus objetivos podem ser alcançados", comentou o atleta.

Anders Petterson, Presidente da CBDN, expressou entusiasmo com a chegada do esquiador à equipe brasileira.

"Estamos empolgados em ter Lucas competindo pelo Brasil. Sua presença trará mais popularidade e reconhecimento para o esporte. Com certeza, sua participação irá atrair atenção não apenas para o esqui, mas também para outras modalidades de inverno em que o Brasil possui grandes talentos", apostou.

Após o anúncio de sua filiação ao Time Brasil, Lucas Pinheiro Braathen seguirá para a Nova Zelândia para dar continuidade aos treinamentos das provas de Slalom e Slalom Gigante do esqui alpino. Ele se prepara para a primeira etapa da Copa do Mundo de Esqui, a a ser disputada na Áustria, em outubro de 2024, em que fará a estreia oficial pelo Brasil.