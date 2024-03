Reforço faz trabalho à parte, e Santos realiza penúltimo treino antes do jogo contra a Inter de Limeira

O elenco do Santos trabalhou na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, a dois dias do confronto contra a Inter de Limeira, pela última rodada do Campeonato Paulista. À espera de um reforço, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica e de bolas paradas.

A novidade em questão é o lateral direito Rodrigo Ferreira, destaque do Mirassol nesta edição do Paulista. O jogador, anunciado na terça-feira, ainda não trabalhou com o grupo e realizou um treino leve acompanhado da fisioterapia no gramado.

Ainda que o ala seja integrado ao restante do elenco, ele não poderá defender as cores do Santos no Paulista. Como o jogador já atuou por outro time na competição, Rodrigo só poderá estrear pelo Peixe na Série B do Brasileirão, que se inicia no dia 19 de abril.

Para o jogo diante da Inter de Limeira, Carille deve poupar o lateral direito Aderlan e o volante Diego Pituca. Os dois estão pendurados e, se receberem cartão amarelo, irão desfalcar a equipe nas quartas de final, contra a Portuguesa.

Giuliano também deve seguir de fora. O meia continua tratando uma lesão na panturrilha esquerda e ficou apenas na parte interna do CT Rei Pelé nos últimos dias. A comissão técnica trabalha para deixá-lo 100% de olho no mata-mata do Estadual.

O Santos retorna às atividades na manhã desta sexta-feira, encerrando a preparação para a partida. O Peixe enfrenta a Inter de Limeira no sábado, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O time está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, e mira o topo da classificação geral. Já classificada, a equipe é a segunda colocada da tabela, atrás do Palmeiras, que tem 25.