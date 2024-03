Ídolo do Real Madrid critica Vini Jr: 'Tem que fazer uma mudança radical'

Ídolo do Real Madrid, Pedja Mijatovic criticou o comportamento de Vinicius Jr após o empate do Real Madrid com o Leipzig pela Liga dos Campeões. O brasileiro deu um empurrão no zagueiro Orban.

É um jogador diferente, que faz a diferença e merece todo o respeito. Mas todos dizem que precisa mudar seu comportamento. Grita com os adversários e com seus companheiros. Precisam tranquilizá-lo como se fosse uma criança. Tem que fazer uma mudança radical. Tudo de bom que tem no futebol vai desperdiçar em outro sentido. Mijatovic para a rádio espanhola Cadena SER

A camisa do Real Madrid não aguenta esse tipo de comportamento. Talvez a de outro time, sim. Eu o aconselho que encontre uma maneira de se tranquilizar, ou não chegará a ser um grandíssimo jogador.

O que aconteceu

Vini Jr discutiu com o zagueiro e deu um empurrão na altura do pescoço. O brasileiro fez uma falta nas costas do adversário e na sequência o empurrou.

O atacante recebeu e cartão amarelo e, minutos depois, marcou para o Real. A partida terminou empatada em 1 a 1 e os merengues avançaram para as quartas de final.

Mijatovic foi o autor do título da Champions de 1998 e trabalhou como dirigente. Ele foi diretor esportivo do Real Madrid entre 2006 e 2009.