Rafinha volta a treinar com o elenco do São Paulo e se aproxima de retorno

O lateral direito Rafinha está próximo de voltar a atuar pelo São Paulo. Nesta quinta-feira, o veterano participou normalmente do treino com o restante do elenco após se recuperar de uma lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda.

Rafinha não joga desde a Supercopa Rei, contra o Palmeiras, no Mineirão. O lateral atuou durante todo o primeiro tempo da final e parte da etapa complementar, no sacrifício, mas acabou tendo de ser substituído por Moreira após acusar forte incômodo na perna esquerda.

Apesar de ter treinado sem restrições, Rafinha não deve enfrentar o Ituano, sendo preservado para o mata-mata do Campeonato Paulista, caso o São Paulo confirme a classificação.

Rodrigo Nestor, que vinha acompanhando Rafinha no processo de transição para o gramado após cirurgia no joelho esquerdo, deu sequência aos trabalhos com a preparação física. Já Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato permaneceram no Reffis Plus.

O treino

O dia começou com um aquecimento com bola comandado pelos preparadores físicos. Logo na sequência, o técnico Thiago Carpini promoveu uma atividade de ataque contra defesa, com alguns ajustes ofensivos e defensivos.

Depois, o elenco do São Paulo foi dividido em duas equipes para um treino tático utilizando pouco mais da metade do campo. O foco eram os comportamentos defensivos do time que deve iniciar o duelo com o Ituano, no próximo domingo. Também houve um trabalho de finalizações.

André Silva, que fez seu primeiro treino com o elenco do São Paulo na última quarta-feira, fez exercícios individualizados nesta quinta-feira com a preparação física. O atacante, que já apareceu no BID, torce pela classificação do Tricolor às quartas de final do Paulistão para poder ser inscrito no torneio e, enfim, estrear pelo novo clube.

O São Paulo é o líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 19 pontos, e precisa de uma simples vitória sobre o Ituano no próximo domingo para confirmar sua classificação às quartas de final sem depender de outros resultados.