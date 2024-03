Quem são os maiores artilheiros dos clubes brasileiros na Libertadores

A partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, realizada ontem (07), colocou de vez o nome de Júnior Santos na história do clube carioca na Libertadores.

O que aconteceu

Com dois gols diante do Bragantino, Júnior Santos se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. O ponta balançou as redes sete vezes em três partidas na atual edição do torneio, isolando-se à frente de Dirceu, Jairzinho e Rodrigo Pimpão, todos com cinco gols.

Confira quem são os principais artilheiros de outros clubes brasileiros no principal torneio do continente. O UOL lista os grandes goleadores e traz mais dados sobre os seus feitos.

Botafogo: Júnior Santos

Imagem: Alexandre Durão/Ag. Estado

7 gols em 3 jogos (2,33 gol/jogo) - disputou a Libertadores de 2024 pelo Botafogo.

Flamengo: Gabriel Barbosa

Imagem: RODRIGO BUENDIA / AFP

30 gols em 49 jogos (0,61 g/j) - disputou as Libertadores de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 pelo Flamengo.

Palmeiras: Rony

Imagem: Ricardo Moraes/Getty Images

21 gols em 45 jogos (0,46 g/j) - disputou as Libertadores de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 pelo Palmeiras.

Cruzeiro: Palhinha

Imagem: Reprodução/Cruzeiro

20 gols em 21 jogos (0,95 g/j) - disputou as Libertadores de 1975 e 1976 pelo Cruzeiro.

Santos: Pelé

Imagem: Pictorial Parade

17 gols em em 15 jogos (1,13 g/j) - disputou as Libertadores de 1962, 1963 e 1965 pelo Santos.

Fluminense: Germán Cano

Imagem: Lucas Figueiredo/Getty Images

16 gols em 16 jogos (1 g/j) - disputou as Libertadores de 2022 e 2023 pelo Fluminense.

Grêmio: Jardel

Imagem: Reuters

16 gols em 20 jogos (0,8 g/j) - disputou as Libertadores de 1995 e 1996 pelo Grêmio.

Corinthians: Luizão

Imagem: Reprodução / Site Corinthians

15 gols em 12 jogos (1,25 g/j) - disputou a Libertadores de 2000 pelo Corinthians.

Atlético-MG: Hulk

Imagem: Pedro Souza / Atlético

15 gols em 32 jogos (0,46 g/j) - disputou as Libertadores de 2021, 2022 e 2023 pelo Atlético-MG.

São Paulo: Rogério Ceni e Luís Fabiano

Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Ceni tem 14 gols em 90 jogos (0,15 g/j), enquanto Luís Fabiano tem 14 gols em 24 jogos (0,58 g/j).

Internacional: Leandro Damião

Imagem: Ricardo Duarte/Inter

11 gols em 19 jogos (0,57 g/j) - disputou as Libertadores de 2011, 2012 e 2013 pelo Internacional.

Vasco: Luizão

Imagem: Getty Images/Getty Images

8 gols em 14 jogos (0,57 g/j) - disputou as Libertadores de 1998 e 1999 pelo Vasco.

Athletico: Vitor Roque

Imagem: Gabriel Machado/AGIF

6 gols em 15 jogos (0,4 g/j) - disputou as Libertadores de 2022 e 2023 pelo Athletico.