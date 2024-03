PVC: Palmeiras cogita gramado retrátil caso o sintético seja proibido

O Palmeiras cogita implementar um gramado retrátil no Allianz Parque nos próximos anos caso a grama sintética seja proibida no futebol brasileiro. A informação foi trazida pelo colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

A ideia ainda está em fase embrionária no Palmeiras e precisaria ser alinhada com a WTorre, segundo PVC.

O Allianz Parque cogita, ainda não estuda, e para que tenha esse estudo é preciso ter um caminho de unidade entre Palmeiras e WTorre, que neste momento não existe, mas, no Palmeiras, se cogita que, imaginando que a partir de 2027 exista só gramado natural, vai se precisar avançar por uma solução de gramado retrátil, que demanda investimento em tecnologia e demanda tempo.

Gramado retrátil como o de Gelsenkirchen, da Alemanha, onde o gramado sai para tomar sol, ou como o Santiago Bernabéu, em Madri, que o gramado desce, vai para uma área abaixo do terreno onde ele é irrigado, drenado e cuidado. Desce o gramado, sobe o palco. Acaba o espetáculo musical, desce o palco, sobe o gramado. Essa é uma solução que o Palmeiras começa a esboçar, mas que pode ser um esboço necessário para todos os clubes. PVC

