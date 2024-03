PVC explica o que falta para o Palmeiras poder jogar no Allianz Parque

O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no De Primeira o que falta para o Palmeiras voltar a jogar no Allianz Parque. Ele detalhou prazos e questões técnicas.

Segundo PVC, a WTorre corre contra o tempo para deixar o novo gramado sintético pronto para a semifinal do Paulistão.

Há visões diferentes de WTorre e Palmeiras e veremos o que vai acontecer até as semifinais. O Palmeiras já avisou que não jogará as quartas de final no Allianz Parque, jogará em Barueri, mas a WTorre não disse que não daria tempo. Agora, para dar tempo de jogar a semifinal, teria que estar pronto ontem. Quando o Palmeiras disse na sexta passada que não ia jogar, a WTorre dizia que podia dar tempo, mas não está pronto hoje, então não tem 10 dias para anunciar as quartas de final. Agora, a ideia é tentar recuperar para as semifinais, o Palmeiras está dizendo que não vai dar tempo, possível que não dê mesmo.

Se você conversa com a torcida e com a WTorre, todo mundo quer que seja pelo menos a final, mas tem uma hipótese ainda de acontecer a semifinal no Allianz Parque. Depende do quê? De instalar toda cortiça que chegou nesse novo gramado, fazer os testes e a aprovação da Federação Paulista. Na sequência, a aprovação pela Fifa e, antes disso, um treino, porque o Palmeiras disse que quer um treino para que os jogadores avalizem o gramado. É possível que dê tempo para semifinal, mas não é uma certeza absoluta.

Isto cria também um problema para WTorre: tem mais de quatro mil sócios proprietários de cadeiras que estão protestando e procurando a WTorre para entender como eles serão ressarcidos deste prejuízo, porque você compra a cadeira para se sentar nela no principal jogo, e o principal jogo não tem, é em Barueri, onde o proprietário de cadeira não tem cadeira. Então, tem que haver um ressarcimento, sim, para esses sócios proprietários de cadeiras. Acontece que a primeira missão é poder voltar a jogar no Allianz Parque. Não vai conseguir nas quartas de final, mas a WTorre ainda diz que pode conseguir na semifinal. PVC

Confira a íntegra do De Primeira