Palmeiras rescinde contrato com Jorge, e lateral está livre no mercado

Palmeiras e Jorge chegaram a um acordo para a rescisão de contrato que terminaria em dezembro de 2025.

O que aconteceu

A rescisão ocorreu hoje, antes do fechamento da janela, para que o lateral esquerdo pudesse ficar livre para encontrar outro clube.

Palmeiras prevê economia com rescisão. Jorge abriu mão de parte do valor que teria direito a receber, e o Palmeiras diminuiu o gasto que teria com o atleta.

Jorge foi emprestado ao Santos no início da temporada, mas foi devolvido. O jogador estava em período de evolução física, mas com a demora para ficar à disposição somada à chegada de Rodrigo Ferreira, o Peixe desistiu de mantê-lo.

Veja o comunicado do Palmeiras