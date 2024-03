Palmeiras anuncia contratação da atacante Stefanie, ex-Corinthians, para o time feminino

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a contratação de mais um reforço para o time feminino na temporada de 2024. A atacante Stefanie, de 18 anos, assinou contrato por duas temporadas com as Palestrinas e chega para integrar o elenco profissional e o sub-20. Nesta temporada, o Verdão disputará, pela primeira vez, a Copinha feminina, criada em 2023.

"As expectativas são as melhores possíveis e estou disposta a me entregar dentro e fora de campo com muita dedicação, profissionalismo e respeito pela camisa para que possamos alcançar nossos objetivos", disse a jogadora.

"O que me fez aceitar a proposta foi pensar e acreditar no quanto o Palmeiras é grande, tem estrutura e é representativo no cenário do futebol feminino. Sei que posso crescer e evoluir tanto como profissional, mas, também, como pessoa dentro do clube", seguiu.

Novidade no Verdão! ?? Conhecida como Teté, a atacante Stefanie Souza vem para reforçar o elenco das palestrinas na temporada de 2024. Seja bem-vinda, Ste! ?? ? https://t.co/WISBGF3Dpo#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/kpFaVIFUrN ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 7, 2024

Stefanie, que é natural de Brasília-DF, soma passagens por Ferroviária (2018), Internacional (2019), Avaí Kindermann (2020), Criciúma (2021) e Corinthians (2021 a 2023). A atleta ganhou destaque na modalidade quando atuava pelo sub-17 do Timão, quando fez 15 gols em 28 jogos.

Essa é a 13ª contratação das Palestrinas para o time que será comando pela técnica Camilla Orlando. Antes dela chegaram: Brena Carolina, Diany Martins, Eskerdinha, Fe Palermo, Gaby Santos, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Lorrane, Pati Maldaner, Taina Maranhão e Victoria Liss.

As Palestrinas estreiam no Campeonato Brasileiro feminino no dia 15 de março, contra o Flamengo, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, às 21h30 (de Brasília).