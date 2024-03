Palmeiras acerta rescisão de contrato do lateral Jorge, devolvido pelo Santos

O lateral esquerdo Jorge não será aproveitado pelo Palmeiras. Nesta quinta-feira, o Verdão e o jogador de 27 anos chegaram a um acordo para a a rescisão de seu contrato, que iria até dezembro de 2025. Mais cedo, o Santos comunicou a devolução do atleta, que estava emprestado ao Peixe até o fim dessa temporada.

Jorge está sem entrar em campo desde fevereiro de 2023. O jogador foi contratado pelo Santos no final do ano passado, após seu contrato de empréstimo com o Fluminense acabar. Pelo Tricolor carioca, teve uma lesão no joelho direito e passou por cirurgia. Assim, chegou ao Peixe ainda se recuperando dessa lesão e, por isso, demorou a ser integrado aos treinos.

No Santos, Jorge estava sendo avaliado pela comissão técnica de Fábio Carille, mas não foi aprovado. O jogador ainda tinha forte concorrência no setor e sequer estava inscrito no Campeonato Paulista. Antes de ser emprestado para o Fluminense, o jogador também tinha esse problema, já que estava atrás de Piquerez e Vanderlan.

Em 2021, o Palmeiras contratou Jorge do Monaco, da França, adquirindo 50% dos direitos econômicos do jogador. Desde então, o lateral esquerdo disputou 31 jogos pela equipe. Além disso, fez parte do elenco campeão da Libertadores (2021), da Recopa Sul-Americana (2022), do Campeonato Paulista (2022) e do Campeonato Brasileiro (2022).