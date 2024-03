Novo reforço, Raul é registrado pelo Botafogo no BID e está apto a estrear

O goleiro Raul, novo reforço do Botafogo, teve seu nome registrado no BID nesta quinta-feira e está apto a estrear pelo clube carioca. O atleta assinou vínculo definitivo com o Alvinegro até o fim de 2025.

Portanto, Raul pode entrar em campo pela primeira vez com o Botafogo neste domingo, no duelo contra o Sampaio Côrrea, pela ida da semifinal da Taça Rio. O goleiro deve ganhar chances no torneio, já que o time carioca foca suas atenções na Copa Libertadores.

Tá no BID! ?? Goleiro Raul é regularizado pelo Botafogo e já pode defender as cores do Mais Tradicional. ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/24WsEb1hQi ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 7, 2024

Raul, que estava no São Luiz-RS, foi um dos destaques da campanha do seu ex-clube no Campeonato Gáucho desta temporada. O goleiro também participou da histórica vitória da equipe diante do Grêmio, que rendeu ao time o título da Recopa Gaúcha.

O atleta se junta a John, outro goleiro contratado pelo Botafogo nesta temporada. O clube planeja reforçar a posição devido à saída de Lucas Perri, titular em 2023, que se acertou com o Lyon, da França. Gatito Férnandez e Igo Gabriel são os demais goleiros do elenco.