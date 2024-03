Novo reforço do Corinthians, Cacá aparece no BID; veja quando zagueiro pode estrear

Cacá, novo reforço do Corinthians para a temporada de 2024, foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF logo após o anúncio oficial do Timão. Apesar de já ter seu contrato de empréstimo regularizado, o beque não estará disponível para os próximos dois jogos da equipe de António Oliveira, contra Água Santa (Campeonato Paulista) e São Bernardo (Copa do Brasil).

O prazo para inscrever jogadores no Paulistão se encerrou no dia 16 de fevereiro. Cacá até poderia ser inscrito na lista A do Corinthians a partir das quartas de final, via troca, mas o clube se classificou à fase eliminatória do estadual.

Já em relação à segunda fase da Copa do Brasil, Cacá só poderia ser relacionado para o duelo contra o São Bernardo caso fosse inscrito no BID até às 19 horas da última quarta-feira (06), seguindo o regulamento da competição. Portanto, o defensor só estará disponível em um eventual duelo de terceira fase do certame nacional.

A tendência é que Cacá seja relacionado por António Oliveira pela primeira vez em uma partida oficial no começo de abril, na abertura da Copa Sul-Americana. Os grupos e as datas ainda serão definidos pela Conmebol, em sorteio programado para o dia 18 de março. O começo do Brasileirão, por sua vez, está previsto para meados do mesmo mês.

Treino com o professor dando as coordenadas e o novo reforço! ☑️✌️



📸 Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/KKu15FiFXM -- Corinthians (@Corinthians) March 7, 2024

O Corinthians contratou Cacá por empréstimo até o final do ano, com uma cláusula de valor fixado ao final do vínculo. "Felicidade enorme de vestir esta camisa. É um sonho realizado. Agora, tenho que me preparar bem para, logo, entrar em campo e poder jogar junto com a torcida. Tenho certeza que seremos muito felizes juntos", comentou o zagueiro que pertence ao Tokushima Vortis e defendeu o Athletico no segundo semestre de 2023.

Próximos compromissos do Corinthians

10/3 - Água Santa (fora) - Campeonato Paulista

14/3 - São Bernardo (fora) - Copa do Brasil