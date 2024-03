Neymar recorda 15 anos da estreia pelo Santos e se declara: "Time do meu coração"

O atacante Neymar recordou nesta quinta-feira os 15 anos de sua estreia pelo time profissional do Santos. Ele postou em suas redes sociais uma imagem do momento em que entrou em campo na partida contra o Oeste, pelo Paulista de 2009.

O jogador, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, se declarou ao Peixe e brincou sobre seu sucesso no clube da Baixada Santista.

"Há 15 anos eu estreava pelo time do meu coração. E o resto eu 'dei sorte'", escreveu o astro através dos stories de seu Instagram.

Neymar recorda estreia pelo Santos nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Naquele dia, o técnico Vágner Mancini atendeu o pedido dos torcedores e colocou Neymar no lugar de Molina, já aos 14 minutos do segundo tempo do jogo disputado no Pacaembu. Em pouco tempo, o ídolo quase marcou um lindo gol de cobertura em Weverton, que atualmente joga pelo Palmeiras.

O atacante vestiu a camisa do Santos por mais de quatro anos. No total, foram 136 bolas na redes em 225 partidas, se tornando o maior artilheiro do clube após a Era Pelé.

Além disso, foram seis títulos conquistados. Ele levantou o troféu do Campeonato Paulista três vezes, em 2010, 2011 e 2012, uma Copa do Brasil, em 2010, Libertadores, em 2011, e Recopa Sul-Americana, em 2012.

O cartão de visita. Era apenas o início de uma coleção infinita de ousadias e alegrias com o #MantoSagrado. pic.twitter.com/JJ9xXqAahs ? Santos FC (@SantosFC) March 7, 2024

O jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira tem se reaproximado do Peixe nos últimos tempos. Em 2023, ele voltou à Vila Belmiro depois de anos para acompanhar o duelo entre Santos e Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana. Em 2024, ele também assistiu ao clássico contra o Corinthians, vencido pelo Alvinegro Praiano.

Atualmente, Neymar se recupera de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e está fora de combate. Ele deve retornar às atividades entre o fim de abril e o início de maio deste ano.