Milan vence Slavia Praga e abre vantagem pelas oitavas da Europa League

Nesta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Milan venceu o Slavia Praga pelo placar de 4 a 2, no San Siro. O lateral direito Alessandro Florenzi distribuiu duas assistências.

A partida de volta será na próxima quinta-feira, às 14h45 (de Brasília). Desta vez, a bola rola na República Tcheca, na Fortuna Arena.

O Milan volta aos gramados, neste domingo, para enfrentar o Empoli, no San Siro, às 11h. O confronto é válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O Slavia Praga, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Teplice, na Fortuna Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Tcheco.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo Diouf, do Slavia Praga, recebeu cartão vermelho direto após entrada dura em Pulisic. Com um a mais, o Milan foi para cima e abriu o placar com Giroud, aos 34 minutos. Rafael Leão recebeu pela esquerda, limpou a marcação e cruzou com precisão para o francês cabecear.

Dois minutos depois, aos 36, o Slavia Praga empatou. A bola sobrou, na entrada da área, para David Doudera, que, com o pé direito, acertou forte chute, sem chances para Maignan.

O Milan retomou a liderança do placar aos 44 minutos ainda da primeira etapa. Em escanteio curto, Reijnders recebeu de Florenzi e acertou um foguete de fora da área, no canto direito do goleiro.

O terceiro dos italianos saiu dois minutos depois, aos 46, novamente em escanteio. Florenzi cruzou e Loftus-Cheek subiu mais alto que a marcação para cabecear.

O Slavia Praga diminuiu a vantagem dos mandantes aos 20 minutos da etapa complementar. Ivan Schranz recebeu dentro da área e mandou um foguete no ângulo de Maignan.

Para fechar a conta, aos 38 minutos, Rafael Leão driblou a zaga do Slavia Praga e tocou na saída de Stanek, de cavadinha. Pulisic apareceu de peixinho e só encostou na bola, que estufou as redes.

Com gol de Di Maria, Benfica busca empate contra o Rangers

Nesta quinta-feira, no Estádio da Luz, o Benfica conseguiu um empate em 2 a 2 contra o Rangers. Os visitantes abriram o placar aos 7 minutos com Thomas Lawrence. Nos acréscimos da primeira etapa, de pênalti o Benfica empatou com o argentino Di Maria. Todavia, dois minutos depois, aos 49, Dujon Sterling cravou o segundo dos Rangers. Na seguda etapa, Connor Goldson marcou contra e empatou para o Benfica.

Marseille goleia Villarreal e abre vantagem em busca das quartas

Nesta quinta-feira, no Orange Vélodrome, o Olympique de Marseille atropelou o Villarreal por 4 a 0. Jordan Veretout abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, os mandantes marcaram mais dois gols. Mosquera, aos 28 minutos, marcou contra e Aubameyang, aos 42, converteu pênalti para o Marseille. No segundo tempo, aos 14 minutos, Aubameyang deixou mais um e completou a goleada.

Em casa, Freiburg vence West Ham por placar magro

No Europa-Park Stadion, o Freiburg largou na frente pela Liga Europa, já que venceu o West Ham por 1 a 0. O único gol do duelo sai dos pés de Michael Gregoritsch, aos 36 minutos do segundo tempo. Os ingleses chegaram a empatar nos acréscimos, aos 52 minutos, porém o gol foi anulado após revisão do VAR.