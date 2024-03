Mayke valoriza retorno "antes do previsto" ao Palmeiras após lesão e mira finalizar 1ª fase do Paulista na liderança

O lateral direito Mayke voltou a disputar um jogo pelo Palmeiras depois de cerca de um mês após sofrer lesão na coxa direita. O atleta entrou em campo no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no último domingo, em duelo da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Mayke valorizou seu retorno e comentou o objetivo do time de garantir a primeira colocação geral.

"Fiquei muito feliz por ter voltado até antes do previsto. Agradecer muito a Deus, à fisiologia, à fisioterapia, a todos do Núcleo de Saúde e Performance. Me machuquei contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil, e voltei contra o São Paulo, pelo Paulista. Foi um jogo muito importante, um clássico. Conseguimos fazer um bom jogo lá no Morumbi. Não era o resultado que queríamos, mas saímos com um empate", disse.

Mayke começou o Choque-Rei, no Morumbis, no banco de reservas. Ele entrou no intervalo, na vaga de Marcos Rocha e ficou até o apito final. Antes disso, seu último jogo foi a decisão da Supercopa do Brasil, também contra o Tricolor, no Mineirão, no início de fevereiro.

Com 25 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo B e está invicto no Estadual, com sete vitórias e quatro empates. A equipe também ocupa o primeiro lugar na classificação geral e, na última rodada, busca concretizar essa marca. O lateral do Verdão falou sobre a dificuldade do Paulistão e projetou as fases finais.

"Para mim, o Paulista é o torneio estadual mais difícil que tem para disputar. Temos essa invencibilidade e mostra que estamos no caminho certo e trabalhamos muito para isso. Nosso primeiro objetivo era se classificar e agora vamos buscar o primeiro geral. Depois, pensaremos nas quartas de final. Não sabemos quem vamos pegar, mas buscaremos fazer um bom jogo e se deus quiser chegar a mais uma final e lá na frente ser campeão", declarou.

"Agora é focar nas fases finais, que serão jogos muito difíceis. Antes, claro, tem a última rodada da primeira fase e vamos buscar a liderança geral. Vamos dar nosso máximo, será em casa, com o apoio da nossa torcida, e faremos de tudo para conseguirmos mais um resultado positivo", seguiu.

Mayke está à disposição de Abel Ferreira para o duelo do Palmeiras contra o Botafogo-SP, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.