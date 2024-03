Luta entre Mike Tyson e Jake Paul terá transmissão exclusiva da Netflix

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul, que acontecerá no dia 20 de julho, será transmitida exclusivamente pela Netflix ao vivo para o mundo inteiro. O anúncio foi dado pela plataforma nesta quinta-feira, em parceria com a Most Valuable Promotions (MVP).

O evento colocará frente a frente o ator e pugilista Jake Paul, com o lendário atleta Mike Tyson, um dos maiores nomes da história do Boxe.

O combate é o mais esperado de Jake Paul até o momento e a sua segunda luta em 2024. No último sábado, Paul venceu, por nocaute, Ryan Bourland e, em dezembro, Andre August, ambos atletas profissionais e vencedores da Luva de Ouro.

É o Bambam vs. Popó deles. Jake Paul vs. Mike Tyson. Ao vivo dia 20 de julho. https://t.co/X37Wx6Wtlt ? netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 7, 2024

"É uma loucura pensar que na minha segunda luta profissional me tornei famoso por nocautear Nate Robinson, e o combate principal da noite era com Mike Tyson. Agora, menos de quatro anos depois, estou me preparando para enfrentar Tyson e ver se tenho o que é preciso para vencer um dos lutadores mais notórios e maiores ícones do boxe", disse Paul.

Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesos pesados, se mostrou ansioso para a luta contra Paul. O atleta, que possui uma série de 37 vitórias consecutivas, elogiou o adversário.

"Estou muito ansioso para entrar no ringue com Jake Paul no AT&T Stadium. Ele cresceu significativamente como boxeador ao longo dos anos, então será muito divertido ver o que a vontade e a ambição de um 'garoto' podem fazer com a experiência e aptidão de um GOAT (sigla, em inglês, para o Melhor de Todos os Tempos)", comentou Tyson.