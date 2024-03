'Jogos sem fim geram violência': Milly critica treta entre Casares e Leila

A colunista Milly Lacombe criticou no Fim de Papo a troca de farpas entre Julio Casares, presidente do São Paulo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, após o último Choque-Rei. Para ela, jogos polêmicos que se entendem após o apito final tendem a estimular intolerância e violência entre torcidas rivais.

'Esses jogos que nunca terminam estimulam a violência': "É importante que a gente veja dois dirigentes vendo o jogo juntos. É importante que a gente veja um dirigente cumprimentando o outro depois do jogo, assim como é importante que a gente veja um treinador cumprimentando o outro. A crise do futebol brasileiro vai muito além de dirigentes que se espetam. É uma crise ética, estética, moral, emocional, espiritual, intelectual, e ela começa lá na CBF. A CBF é quem dá o tom do futebol brasileiro, e a arbitragem do futebol brasileiro está uma catástrofe. Esses jogos que nunca terminam servem também para estimular a violência entre torcidas, estimulam essa aptidão de ver o rival como inimigo, e os dirigentes colaboram".

'Futebol brasileiro pegou trilha errada, há um abismo no fim': "Há um efeito cascata que é lamentável sob todos os pontos de vista do futebol brasileiro. A coisa não anda boa, os estádios estão cheios, mas o público mudou. Hoje, é um público que vaia muito rapidamente, porque pagou caro, quem paga caro é cliente, e cliente exige. Então, tem tudo acontecendo no futebol brasileiro desde que tiraram a geral do Maracanã, a gente não fala mais, a gente aceita as arenas como se elas fossem uma imposição divina, não. Pode ser estádio, pode ser isso aí que o São Paulo quer fazer com o estádio dele, que é o que o River fez. Acho legítimo, legal, acho um outro caminho. O futebol brasileiro pegou uma trilha que é errada e tem um abismo ali no fim. O que foi que eles fizeram? Aceleraram".

