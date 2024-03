Jogador da seleção sueca tem doença rara no cérebro após desmaiar em casa

O meio-campista Kristoffer Olsson, do Midtjylland e da seleção sueca, teve diagnosticada uma doença rara no cérebro após desmaiar em sua casa no final do mês passado.

O que aconteceu

Exames diagnosticaram vários pequenos coágulos sanguíneos em ambos os lados do cérebro. Eles são o resultado de uma condição inflamatória extremamente rara nos vasos cerebrais.

Olsson está internado desde 20 de fevereiro na Dinamarca e respira com ventilação mecânica. Os médicos avaliam a situação do jogador como estável

Apesar da situação, o meio-campista apresenta "um grau crescente de consciência". A informação foi divulgada pelo Midtjylland, que também informou que os médicos tentarão lentamente tirar o meio-campista sueco da ventilação mecânica.

Não há certeza sobre o horizonte temporal do tratamento e o prognóstico final. Olsson segue na UTI do Hospital Universitário de Aarhus, na Dinamarca.

Quem é Kristoffer Olsson?

Olsson fez parte da sua formação como jogador na base do Arsenal, da Inglaterra. Em 2015, ele foi emprestado ao Midtjylland, da Dinamarca, e fez sua primeira passagem pelo clube.

O meio-campista ainda passou por AIK-SUE, Krasnodar-RUS e Anderlecht-BEL. Ele retornou ao Midtjylland em 2022 e está no clube até agora.

O jogador acumula convocações para a seleção sueca e disputou a Eurocopa de 2021. Ele foi titular nos quatro jogos da equipe na competição.