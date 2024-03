Janela de transferências fecha hoje: quem seu time ainda tenta contratar

A janela de transferências do começo do ano no futebol brasileiro fecha hoje. Até o fim do dia, as contratações realizadas pelos clubes nacionais precisam estar registradas na CBF para que os atletas tenham condições de jogo.

Em busca dos últimos reforços, os principais clubes do país agem rápido no mercado da bola e buscam melhorar seus elencos.

O que aconteceu

A janela de transferências está aberta desde 11 de janeiro. Hoje o período de transações vai acabar.

A próxima janela de transferências abre no dia 10 de julho e durará até 2 de setembro.

Dá pra contratar com a janela fechada?

Ainda há duas formas de contratar jogadores, mesmo que o período de negociações se encerre.

A primeira delas trata-se de uma cláusula no regulamento de transferências que prevê a possibilidade de contratação mesmo com a janela fechada de jogadores que participaram dos Campeonatos Estaduais. O período para efetivar essas transações vai de 1º até 19 de abril.

Para o atleta estar elegível para ser contratado, basta que tenha entrado em campo por qualquer equipe em qualquer Estadual no primeiro trimestre da temporada.

Ainda existe a possibilidade de contratar jogadores livres, desde que estes tenham rescindido ou encerrado seus contratos com qualquer clube enquanto a janela de transferência ainda estava aberta.

O que seu time procura

Atlético-MG - O Atlético-MG entende que o elenco está pronto. Além da contratação de Scarpa, firmou a contratação de Bernard, que chega no meio do ano. Agora, a meta é dar espaço para jogadores formados na base. Novas chegadas servirão apenas para repor saídas de atletas, como o colombiano Brahim Palacios, que chega para ocupar a vaga de Pavón, que foi para o Grêmio.

Botafogo - O Alvinegro se concentra na busca por um novo treinador, após a demissão de Tiago Nunes — contratação que não tem a limitação da data da janela. No momento, as conversas mais encorpadas dão conta de chegadas de jogadores no meio do ano, como o volante Allan, ex-Vasco.

Corinthians - O Corinthians está atrás de mais um zagueiro, conforme solicitado por António Oliveira, e tem encaminhada a contratação de Cacá para suprir a lacuna no elenco.

Cruzeiro - O Cruzeiro vive uma situação financeira complicada e não tem expectativa da chegada de reforços nos minutos finais da janela. A esperança é ter movimentações mais firmes na janela do meio do ano.

Flamengo - O Flamengo está bem satisfeito internamente com a janela que fez, contratando Viña, De la Cruz e Léo Ortiz. O clube entende que preencheu todas as posições de maior urgência, mas observa o mercado por um volante, já que pode perder Thiago Maia e terá o desfalque de Gerson por alguns meses. No momento, não há informação de algum jogador que esteja no alvo. O Fla também seguirá atento a oportunidades no período especial de janela de jogadores dos Estaduais.

Fluminense - O Tricolor se reforçou em todos os setores nesta janela de transferências, e com diferentes perfis. "O Fluminense soube aproveitar as oportunidades e estamos muito felizes com os que vieram. Temos jogadores consagrados e uns mais jovens também", disse Fernando Diniz, em coletiva recente. A expectativa, no momento, fica por possíveis saídas, mas a diretoria ainda analisa os cenários.

Grêmio - No último dia da janela de transferências, a prioridade do Grêmio é a contratação de um zagueiro. O clube ainda avalia investir em um atacante e um lateral esquerdo.

Inter - O Internacional espera oficializar a chegada do lateral esquerdo Bernabei, emprestado pelo Celtic (ESC), e ainda tenta a contratação de um goleiro. Enquanto isso, mantém contato com o Flamengo para finalizar acordo envolvendo o volante Thiago Maia. O principal movimento do Inter foi a antecipação da chegada de Rafael Borré.

Palmeiras - O Palmeiras já fechou cinco contratações em 2024 e não tem previsão de se reforçar no última dia de janela de transferências. O grande objetivo era encontrar um substituto para Raphael Veiga, e Rômulo — meia que se destacou no Novorizontino — foi contratado por R$ 6 milhões. Um novo investimento só deve acontecer na janela do meio do ano, já que Endrick completará sua transferência para o Real Madrid, e o Palmeiras sabe que precisa contratar um atacante.

Santos - O Santos prioriza a contratação de um ponta direita e um centroavante. Um meia também é visto como opção, mas não deve chegar um jogador para ser titular. Apenas para reposição. O Peixe tem conversas em andamento por Danielzinho, do Mirassol. A diretoria contratou Rodrigo Ferreira para a lateral direita após ver oportunidade de mercado. A posição não era considerada prioridade.

São Paulo - O São Paulo ainda está de olho em um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto, mas não deve contratar neste momento. O último reforço foi o centroavante André Silva, do Vitória de Guimarães (POR), anunciado ao longo da semana.

Vasco - O Vasco tem encaminhado o acerto com o atacante Clayton Silva, que estava no Casa Pia, de Portugal. O jogador com passagens por Coritiba e Vila Nova, no Brasil, deve ser anunciado até o fim desta semana. O Cruzmaltino também ainda avalia oportunidades de mercado por um ponta e um meia.

Colaboraram: Alexandre Araújo, André Martins, Bruno Braz, Eder Traskini, Flavio Latif, Gabriela Brino e Luiza Sá, do UOL em São Paulo e no Rio de Janeiro.