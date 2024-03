Internacional oficializa empréstimo com opção de compra de Thiago Maia, do Flamengo

O Internacional anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Thiago Maia, que pertence ao Flamengo. O jogador assinou vínculo de empréstimo com o Colorado até o fim de 2024, com opção de compra ao término do primeiro contrato.

"O Colorado acertou o empréstimo do meio-campista Thiago Maia, com condições já previstas para efetivação da aquisição dos seus direitos federativos de forma definitiva. O jogador, que estava no Flamengo, assina com o Clube do Povo até a final de 2024", divulgou o perfil oficial do Inter na plataforma "X".

Thiago Maia deixa o Flamengo após quatro anos defendendo as cores do Rubro-Negro. Pelo clube carioca, o volante possui 170 jogos, com cinco gols e duas assistências, além de oito títulos conquistados, entre eles a Copa Libertadores de 2020.

Meio-campista novo na área! ? ?????? ???? é do Inter! Ex-Flamengo e cria do Santos, o atleta de 26 anos é o 10º reforço anunciado pelo Clube do Povo em 2024. ??? BEM-VINDO! ? pic.twitter.com/WiCHO9Ykyp ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 7, 2024

Formado nas categorias de base do Santos, Thiago Maia defendeu o Peixe durante os anos de 2014 e 2017, quando acertou sua ida ao Lille, da França. O volante permaneceu no clube francês até ser contratado pelo Flamengo, inicialmente por empréstimo.

Thiago Maia é mais um reforço de peso do Internacional para o ano de 2024. O clube gaúcho já anunciou contratações de figuras conhecidas do futebol, como os atacantes Rafael Borré e Lucas Alario.