Inter contrata técnico ex-Santos e Athletico-PR para time sub-20

O Internacional definiu a contratação do técnico Pablo Fernandez, de 48 anos, que estava na Ferroviária-SP para o time sub-20.

O que aconteceu

Fernandez chega ao clube gaúcho para assinar contrato de dois anos. A contratação está em trâmites finais.

A carreira do profissional tem passagens pelas categorias de base do Santos, do Athletico Paranaense e do Red Bull Bragantino. No Bahia ele chegou a ser auxiliar técnico do time principal.

Sua passagem pelo comando da Ferroviária no time sub-20 foi destacada na Copa São Paulo deste ano.

A equipe terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento na chave 7, na frente do São Paulo. A trajetória acabou na terceira fase da competição, eliminada exatamente pelo Tricolor Paulista.

O Inter passa por um processo de mudança em suas categorias de base. A reformulação ocasionou a troca de estruturas e dirigentes. O câmbio mais relevante foi a saída do executivo Gustavo Grossi para contratação de Jorge Andrade, profissional que dirige o setor atualmente.