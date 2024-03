Frieza e inteligência: o que o futebol português ensinou a André Silva, novo reforço do São Paulo

André Silva foi apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do São Paulo. O atacante chega para ser o substituto imediato de Calleri, mas também podendo jogar ao lado do argentino, após sete anos atuando em Portugal, de onde traz muitos ensinamentos para o prosseguimento da sua carreira.

O jogador de 26 anos passou pelo Rio Ave, Arouca e, mais recentemente, Vitória de Guimarães. André Silva não chegou a defender um dos grandes clubes de Portugal, mas tirou muitas lições por atuar em equipes mais modestas.

"O futebol europeu nos dá muita capacidade de entender o jogo, um futebol um pouco mais rápido que o do nosso País. Trago a capacidade de domínio, de coisas que o futebol europeu nos dá, bastante qualidade para pensar o jogo, se movimentar bem, não para cansar, mas para afetar o jogo", disse André Silva.

André Silva é um exímio fazer de gols, mas, diferentemente de Calleri, se destaca também por sair com frequência da área, contribuindo na construção das jogas ofensivas. O estilo mais tranquilo fora das quatro linhas o acompanha dentro de campo, mas não o impede de ser efetivo na hora de balançar as redes.

"Esse comportamento foi trabalhado, porque tenho que admitir que Portugal me deu essa bagagem. Dentro de campo sou um jogador que gosto de pensar, observar, foi algo que adquiri com o tempo. Esse é o meu jeito, dentro de campo sou um pouco mais frio", prosseguiu.

Pelo fato de a temporada europeia já ter passado da metade, André Silva se encontra em condições físicas de estrear prontamente pelo São Paulo, o que só acontecerá se o time confirmar a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, quanto poderá ser inscrito na competição. A ansiedade existe, principalmente depois de o atacante comparecer ao Morumbi para acompanhar o clássico do último domingo, contra o Palmeiras.

"Expectativa muito alta, ansiedade muito alta. Morumbis é um estádio fantástico, onde a torcida são-paulina faz uma festa incrível. Estive presente no último jogo, deu para ver a festa da torcida, toda a empolgação depois do primeiro gol. Estou ansioso para fazer minha estreia lá, mas tudo no tempo certo", concluiu.