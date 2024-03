Fortaleza anuncia contratação por empréstimo de lateral do Internacional

Nesta quinta-feira, o Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Internacional, do jovem lateral esquerdo Thauan Lara, de 20 anos, até 31 de dezembro de 2024. Revelado pelo Colorado, o atleta atuou pela equipe sulista em 19 partidas na temporada passada, incluindo duelos pela CONMEBOL Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho.

No currículo, Thauan conta com um título pela Seleção Brasileira em 2023, quando venceu os Jogos Pan-Americanos, no Chile. Na competição, o lateral ainda marcou um gol contra o Honduras, em partida válida pela última rodada da fase de grupos.

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre as qualidades do jogador.

"É um jogador com histórico de seleção de base, um lateral esquerdo com boa estatura, com qualidades ofensivas, mas também tem a vocação de saber defender. É um atleta que vem disputar posição com o Bruno Pacheco e o Escobar, vem ser opção para um ano que é bastante longo, que tem muitas competições".

FICHA TÉCNICA



Nome: Thauan Lara dos Santos



Data de nascimento: 22/01/2004 - 20 anos



Posição: Lateral esquerdo



Naturalidade: Porto Alegre-RS



Clubes: Internacional-RS e Fortaleza.