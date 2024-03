Flamengo vira sobre o Aucas e se aproxima de vaga na semifinal da Libertadores sub-20

Nesta quinta-feira, o Flamengo venceu o equatoriano Aucas de virada, por 2 a 1, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20. A partida foi realizada no Estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai.

Com o resultado positivo, a equipe brasileira lidera o Grupo C, com seis pontos, e se aproxima da classificação para a semifinal. Já o time equatoriano ocupa a segunda posição, com três, e terá que vencer a última rodada para ter chances de seguir vivo - avançam somente os primeiros das três chaves e o melhor segundo colocado.

O Mengo joga a última rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20 neste domingo, às 15h (de Brasília), contra o Sporting Cristal. Já o Aucas enfrenta o Defensor Sporting no mesmo dia, às 18h. Todas as partidas do Grupo C são realizadas no Estádio Domingo Burgueño Miguel.

FIMMM DE JOGO NO URUGUAI! O MENGÃO VENCE O AUCAS por 2 a 1, de virada, e chega a seis pontos em dois jogos na fase de grupos da Libertadores Sub-20! Iago e Wallace Yan marcaram os gols do Mais Querido! #GarotosDoNinho #VamosFlamengo ? @LibertadoresU20 pic.twitter.com/ekKLJa0T9m ? Flamengo (@Flamengo) March 7, 2024

O Flamengo comandou as ações no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Aos 36 minutos, Shola foi derrubado na área por Zova e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Rayan Lucas bateu na trave.

Na etapa final, aos 12 minutos, o Aucas aproveitou vacilo de Felipe Briana e abriu o placar. O lateral direito recuou fraco e deixou Conforme na cara do gol. O atacante não desperdiçou a chance e finalizou rasteiro, na saída do goleiro.

O clube carioca reagiu rápido e, aos 14 minutos do segundo tempo, empatou a partida. Wallace Yan cobrou escanteio e, após disputa na área, a bola sobrou livre para Iago, que chutou no canto direito para marcar.

Aos 36 minutos da etapa complementar, o Flamengo virou o jogo. Caio Garcia recebeu na esquerda, driblou bonito e cruzou na medida para cabeçada certeira de Wallace Yan.