Flamengo: Primeiro dia de Léo Ortiz tem abraço em Tite e elogios ao Ninho

Léo Ortiz se impressionou com a estrutura do Flamengo no primeiro dia dele no Ninho do Urubu. O jogador celebrou a chegada ao clube, abraçou Tite e fez um treino físico no campo.

O que aconteceu

Ortiz treinou ainda separado do grupo. Ele, porém, tem condições de jogo. O zagueiro vinha atuando com o Red Bull Bragantino.

O jogador conheceu todas as partes do Ninho do Urubu. Ele foi acompanhado de dirigentes e funcionários do Fla.

Ontem na chegada estava realmente ansioso para chegar a hora de vestir o manto, conhecer o CT, meus novos companheiros que já conheço de jogar contra, mas agora defendendo a mesma camisa. Conhecer todo o pessoal do staff, funcionários, ver o amor que têm pelo clube e o cuidado com o CT. O CT é indescritível, com alta tecnologia, campos muito bons, tudo integrado, estrutura que representa o tamanho do clube, da história, da torcida. Léo Ortiz à FlaTV

Um dos primeiros abraços foi em Tite. O zagueiro trabalhou com o treinador na seleção brasileira.

O Fla também brincou com o xará Léo Pereira. O clube usou um meme famoso do Homem Aranha nas redes sociais.

Ansiedade agora para entrar no Maracanã lotado vestindo essa camisa com tanta história. Vinha jogando, estou pronto se precisar, lógico. Sempre respeitando a opção do treinador e tudo que meus companheiros de defesa vêm fazendo. Faltam palavras porque realmente vêm tendo números impressionantes. Fico feliz, chegar em um momento bom e construindo um trabalho que com certeza vai ser vitorioso no futuro é importante para a minha carreira. Léo Ortiz

