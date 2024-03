Federação envia documento ao São Paulo admitindo que arbitragem errou no Choque-Rei

A Federação Paulista de Futebol enviou um documento ao São Paulo admitindo que a arbitragem liderada por Matheus Candançan errou em dois lances capitais no clássico do último domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis, que terminou empatado em 1 a 1, pela 11ª rodada do Paulistão.

Sérgio Corrêa, que está à frente do relacionamento com a arbitragem e atua como uma espécie de "ouvidor" dos clubes, reconheceu, por meio de um relatório, que a arbitragem de Matheus Candançan falhou em dois lances contra o São Paulo. O documento, entretanto, "não representa, necessariamente, a opinião da Comissão de Arbitragem".

A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O funcionário da Federação entendeu que a arbitragem errou ao não expulsar Richard Ríos após o volante palmeirense cometer dura falta em Pablo Maia no lance que resultou no gol do São Paulo. A entidade também crê que o pênalti de Piquerez em Luciano deveria ter sido marcado - o VAR sugeriu a revisão do lance ao árbitro, que manteve sua decisão de campo.

Por outro lado, Sérgio Corrêa concordou com a arbitragem no pênalti a favor do Palmeiras, fruto de um lance em que o goleiro Rafael atinge a cabeça do zagueiro Murilo ao tentar afastar a bola com um soco.

Por causa dessas polêmicas de arbitragem, o São Paulo teceu duras críticas à arbitragem de Matheus Candançan e ao VAR, liderado por Daiane Muniz. O presidente Julio Casares também alfinetou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pelo fato de o rival constantemente pressionar o árbitro ao longo do jogo.

Na última quarta-feira o presidente do São Paulo, Julio Casares, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se reuniram na Federação Paulista de Futebol com o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, para abafar a relação estremecida entre as partes após o Choque-Rei.