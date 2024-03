Fabio Matias valoriza vantagem do Botafogo sobre o RB Bragantino na Libertadores

O Botafogo saiu na frente no duelo contra o RB Bragantino por uma vaga na Fase de Grupos da Libertadores ao venceram a partida de ida por 2 a 1, no Nilton Santos. O técnico Fabio Matias valorizou a vantagem obtida diante da torcida mas pregou foco no jogo de volta.

"Jogo difícil, sabíamos disso. Pegamos uma equipe qualificada. É uma competição em que você tem quatro tempos distintos de jogo, agora temos mais dois tempos para jogar. Sabemos que vai ser difícil lá, mas da mesma forma que vencemos temos condição lá também. Entender que tem que ter o pé no chão sempre e manter isso de forma controlada, sem acreditar que conquistou algo. Tem o jogo da volta que vai ser muito difícil", disse.

O comandante alvinegro não quis entrar em polêmica ao ser questionado sobre as declarações do técnico Pedro Caixinha, do Bragantino. O português afirmou que a equipe paulista vai se classificar.

"O Caixinha é um treinador top. Opiniões são opiniões. Ele tem um trabalho de um ano e meio dentro do clube. Um trabalho longo que consegue captar, entender processos. A gente iniciou esse ano aqui, tem coisas para melhorar, e eu acho ótimo que tenha porque estamos no início da temporada ainda. Respeito a posição do Caixinha, mas o jogo é semana que vem. Até lá muita coisa vai acontecer", declarou.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em Bragança Paulista. O Botafogo joga pelo empate para avançar à Fase de Grupos. Para o Bragantino, só uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo paulista por um gol vai levar a decisão para os pênaltis.