Experiência na Série B e bons números no Paulista: conheça Rodrigo Ferreira, reforço do Santos

Visando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos acertou a contratação de Rodrigo Ferreira. O lateral direito chega à Vila Belmiro com contrato de dois anos, com opção de renovação por mais um. Ele pertence ao Mirassol.

O defensor disputou 10 partidas do Campeonato Paulista em 2024 e soma bons números. Além de dois gols e uma assistência, são 442 passes certos, 11 desarmes, cinco cruzamentos certos e 27 errados, cinco interceptações, cinco dribles, uma defesa, 37 rebatidas, 11 faltas cometidas e quatro sofridas, três cartões amarelos e um vermelho, segundo dados do Footstats.

O jogador de 28 anos iniciou a carreira no Taboão da Serra e acumula passagens por diversos clubes brasileiros, como Grêmio, Cuiabá, Ituano, Guarani, Mogi Mirim, Marcílio Dias e Botafogo-SP, além do Mirassol.

Rodrigo Ferreira, aliás, tem experiência atuando na Série B do Brasileirão. Ele defendeu as cores do Grêmio em 2022 e ajudou o clube a retornar para a elite. Ele entrou em campo em 23 compromissos no torneio, sendo 18 como titular.

Ele também disputou a competição em 2020, pelo Grêmio Esportivo Brasil. Foram 29 aparições, sendo 17 entre os titulares, um gol e duas assistências.

O lateral chega ao Santos para brigar pela posição com outros dois recém-chegados ao clube: Aderlan e Hayner. Os dois defensores também foram contratados pela equipe para a disputa do Paulistão e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo Ferreira é a 15ª contratação do Alvinegro Praiano para 2024. Antes dele, chegaram ao time os meias Giuliano, Cazares e Otero, os laterais direitos Aderlan e Hayner, o lateral esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, os atacantes Willian Bigode, Marcelinho, Guilherme, Pedrinho, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, e o goleiro Gabriel Brazão.

O Santos volta a campo neste sábado, de olho no topo da classificação geral do Estadual. O Peixe recebe a Inter de Limeira, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Para terminar na liderança geral, precisa vencer o adversário e torcer para que o Palmeiras seja derrotado pelo Botafogo-SP.