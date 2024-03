Executivo da CBF visita Centro de Treinamento do Fortaleza: "Excelente trabalho que não é de hoje"

Em visita ao Centro de Excelência Alcides Santos na última quarta-feira, espaço que aloca todo o departamento de futebol profissional do Fortaleza, o Coordenador Executivo Geral de Seleções da CBF, Rodrigo Caetano, foi recebido em encontro institucional pelo CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e fez elogios ao trabalho realizado nos últimos anos e à estrutura do Leão.

"Parabenizar, ao mesmo tempo, o excelente trabalho do Fortaleza que não é de hoje. Fico muito feliz de ver toda a infraestrutura que vem crescendo com o passar dos anos", destacou o executivo.

O Centro de Excelência Alcides Santos, originalmente o antigo estádio do clube, recebe constantes melhorias desde a chegada do técnico Rogério Ceni em 2018. Além disso, entre o final de 2023 e início de 2024, o local passou por uma nova reforma para a implementação de melhorias, entre elas o nivelamento do campo auxiliar com o principal, com drenagem e irrigação automatizada, e aperfeiçoamentos na iluminação.

No encontro, que ainda contou a presença de Bruno Costa (executivo de futebol), Vojvoda (treinador do Fortaleza) e Celso Rezende (preparador físico da Seleção Brasileira), Rodrigo Caetano também se solidarizou a respeito do atentado sofrido contra o ônibus do clube, em Recife, há duas semanas.

"Viemos representar a CBF e o presidente Ednaldo Rodrigues nessa visita ao Fortaleza, ao presidente Marcelo Paz e a todos os profissionais do clube, também em solidariedade àqueles episódios lamentáveis, que tivemos a oportunidade de manifestar no dia da convocação. Mas, presencialmente, era obrigatório que aqui estivéssemos", pontuou.

Na mensagem final, Marcelo Paz ressaltou a recente nomeação de Rodrigo Caetano como Coordenador Executivo Geral de Seleções da CBF e reafirmou a importância de conscientizar os torcedores contra a violência no futebol.

"Rodrigo Caetano chega nessa função com mérito, como reconhecimento do seu profissionalismo no trabalho nos grandes clubes que passou. E o Fortaleza está sempre de portas abertas. Temos responsabilidade de ajudar, de entender o momento da Seleção Brasileira, de ser efetivo, de abrir a porta, de trocar informações. Estamos aqui para ajudar também, e lembrar que temos de seguir a nossa campanha contra a violência no futebol", apontou Paz.