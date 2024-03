Estudante denuncia quatro jogadores de time argentino por abuso sexual

Uma mulher de 24 anos denunciou quatro jogadores do Vélez Sarsfield que teriam cometido abuso sexual contra ela no último domingo (03).

O que aconteceu

Sebastián Sosa, Brian Cufre, Abiel Osorio e José Ignacio Florentín são acusados pela estudante de jornalismo. O suposto crime teria ocorrido em um quarto de hotel em Tucumán, Argentina. A notícia foi publicada hoje pelos principais veículos do país.

O delito teria ocorrido após uma partida do Vélez. A equipe enfrentou o Tucumán fora de casa no sábado (02), pela Copa da Liga Argentina.

A mulher diz que aceitou convite de Sosa para encontrá-lo em um hotel, mas foi surpreendida com a presença de outros três atletas — Brian Cufre, Abiel Osorio e José Ignacio Florentín. A comunicação entre a estudante de jornalismo e o goleiro uruguaio ocorreu através de mensagens no Instagram.

Ela teria se sentido mal e deitado numa cama, e após isso os quatro atletas supostamente cometeram abuso sexual. A sensação de mal-estar se deu após a mulher ingeriu fernet, uma bebida alcoólica.

A estudante de jornalismo conseguiu deixar o local na manhã do domingo. Ela denunciou o suposto crime acompanhada de sua advogada, Patricia Neme, e o assunto está sendo investigado pela Polícia de Tucumán em conjunto com a Unidade Fiscal de Delitos Contra a Integridade Sexual.

O Vélez anunciou o afastamento preventivo dos quatro atletas. Em nota, o clube se colocou à disposição das autoridades para fornecer todas as informações necessárias à investigação.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.