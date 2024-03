Em jogo marcado pela altitude, Always Ready vence Nacional na Bolívia pela ida da Fase 3 da Libertadores

Na altitude da Bolívia, o Always Ready saiu na frente do Nacional, do Uruguai, pela Fase 3 da Copa Libertadores. Os donos da casa venceram o visitantes, por 1 a 0, nesta quinta-feira, em La Paz, no primeiro duelo entre as equipes. O único gol da partida foi marcado por Rodríguez.

O jogo foi marcado pela altitude, fator que dificultou a vida dos jogadores do Nacional. O estádio Municipal del Alto, em La Paz, possui 4 mil metros de altitude e é a casa do Always Ready.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira. O Always Ready, por ter vencido o primeiro jogo, tem a vantagem do empate, enquanto o Nacional precisa derrotar os bolivianos por dois gols ou mais para avançar à fase de grupos.

Antes do segundo jogo, os times focam em seus compromissos nas ligas nacionais. O Always Ready volta a campo neste sábado, contra o San José, pelo Campeonato Boliviano. O Nacional encara o Defensor, no domingo, pelo Campeonato Uruguaio.

O Always Ready inaugurou o placar do duelo aos 13 minutos do primeiro tempo. Rodríguez, após boa jogada individual, bateu colocado no canto do goleiro e balançou as redes do Nacional.

Os donos da casa seguiram ditando o ritmo do jogo após o gol. A equipe criou mais oportunidades ofensivas, mas não conseguiu ampliar o placar. O Nacional, por sua vez, não levou perigo à meta do Always Ready nos primeiros 45 minutos do confronto.

Na etapa final, o Always Ready manteve o controle do jogo e utilizou a altitude a seu favor. Os jogadores do Nacional começaram a se desgastar, o que impactou no crescimento dos donos da casa na partida.

Aos 22 minutos, o Always Ready chegou ao segundo gol. Após bola desviada, o brasileiro Wesley tocou de cabeça e ampliou o placar, mas o lance foi inicialmente anulado por conta da posição do atacante, que estava a frente da última linha adversária. Depois de revisão, o VAR confirmou o impedimento e o marcador não mudou.

O Nacional conseguiu segurar a derrota pelo placar mínimo no final do jogo. O Always Ready, abusando do cansaço do time adversário, continuou no ataque, mas não alcançou o segundo gol.