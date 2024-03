Em final de contrato, Paulinho está nos planos da comissão técnica e renovação com Corinthians será discutida

O volante Paulinho está nos planos da comissão técnica do Corinthians, chefiada por António Oliveira. O atleta, que possui contrato apenas até final de junho, se recuperou de uma lesão ligamentar no joelho e está trabalhando integramente com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Paulinho vem mostrando evolução no dia a dia e seu retorno aos gramados está cada vez mais próximo. António Oliveira conta com o jogador de 35 anos e, inclusive, escalou ele como titular em um esboço de time na última quarta-feira.

A renovação contratual de Paulinho vai depender de sua resposta nos gramados e da avaliação da comissão técnica. A tendência é que a diretoria se reúna com António para tratar desse assunto com o passar das próximas semanas.

Na última temporada, até se lesionar, o volante somou 19 jogos (cinco como titular), com dois gols marcados. Em 2022, o jogador já havia sofrido com lesão de ligamento no primeiro semestre, que o tirou dos gramados por quase um ano.

O volante de 35 anos se machucou no dia 24 de maio de 2023, durante o empate em 0 a 0 com o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O atleta vinha se consolidando como primeiro volante sob o comando de Vanderlei Luxemburgo no período em questão.