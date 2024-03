E o Dudu? Veja como anda a recuperação do atacante e prazo para retorno ao Palmeiras

Há exatamente um mês, o atacante Dudu progredia na recuperação de uma cirurgia no joelho direito e dava início às primeiras atividades no gramado pelo Palmeiras. Sem jogar desde o fim de agosto, ele já tem um prazo para retornar à equipe.

O departamento médico do clube evita cravar datas, mas segundo apurou a Gazeta Esportiva, a tendência é de que o atacante fique à disposição de Abel Ferreira a partir de maio.

O tratamento de Dudu vem correndo dentro do planejado pelo Alviverde. Aos 32 anos, o atleta se contundiu no duelo contra o Vasco, em 27 de agosto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele passou pelo processo cirúrgico em setembro.

O camisa 7 começou a trabalhar no gramado em fevereiro. Ele ainda não iniciou a transição física, mas vinha fazendo tiros de corrida em velocidade moderada e trabalhos simples com bola.

Recentemente, o atacante também viajou à Alemanha a convite da adidas, empresa que fornece material ao atleta do Palmeiras. Apesar de estar fora do país, a viagem durou apenas três dias e não atrapalhou a recuperação do camisa 7, que seguiu fazendo treinos remotos e cumpriu o cronograma estabelecido pelo Verdão.

Dudu também reforçou os treinamentos durante o período de férias, mas não foi inscrito no Campeonato Paulista, já que o prazo de retorno ultrapassa as datas do Estadual.

Sem o ídolo, o Palmeiras volta a campo neste sábado para enfrentar o Botafogo-SP, na Arena Barueri, a partir de 18h (de Brasília). Já classificado, o Alviverde só precisa de um empate para garantir o topo da tabela geral.