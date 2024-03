Disputando posição, Rony e Flaco começam a temporada em fases opostas

O Palmeiras aposta suas fichas em dois nomes para ser a referência de ataque do time: Rony e Flaco López. Brigando por posição, os jogadores começaram a temporada de 2024 de forma distinta.

Até a metade do ano passado, Rony gozava do status de titular incontestável da equipe. O cenário mudou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o técnico Abel Ferreira deu a titularidade no colo de Endrick, que formou dupla de ataque com Breno Lopes.

Já no início deste ano, sem Endrick, que defendia a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, Abel escalou o Alviverde com Breno e Rony no comando de ataque, mas a formação não funcionou.

O português até chegou a testar Bruno Rodrigues, reforço do time, mas o atacante se machucou e saiu de cena. Então coube a Flaco López assumir a posição, e ele se saiu muito bem.

Até aqui, em 11 partidas disputadas, são sete gols marcados. Um a menos do que os oito que ele guardou em todo ano de 2023. Agora titular do Palmeiras, o argentino é o artilheiro do Campeonato Paulista, empatado com Dellatorre, do Mirassol.

Rony, por sua vez, vive fase ruim. Ele foi reserva em seis dos últimos sete compromissos do time e soma apenas duas bolas na rede em 11 jogos que participou. O ataque do Verdão tem sido formado por Flaco e Endrick.

O setor ainda deve mudar outras vezes no decorrer desta temporada. Com a saída de Endrick para o Real Madrid em julho, quando ele completar 18 anos, Abel Ferreira precisará novamente encontrar alguém para ser a dupla de Flaco, isso contando que o jogador manterá o bom nível.

De olho na artilharia isolada do Paulistão, Flaco López entra em campo pelo Palmeiras no sábado, quando o time irá receber o Botafogo-SP na Arena Barueri, a partir das 18h (de Brasília). Já classificado, o Verdão pode garantir o topo da tabela geral até com um empate.