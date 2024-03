Corinthians volta a liderar ganho mensal de novas inscrições nas redes depois de nove meses; veja ranking

Depois de nove meses, o Corinthians voltou a liderar o ranking de maior crescimento mensal nas redes sociais, segundo dados do IBOPE Repucom. Ao todo, o Timão atingiu cerca de 317 mil novas inscrições somando todas as plataformas ao longo de fevereiro.

Entre os 50 clubes analisados pelo estudo, o Corinthians foi quem mais ganhou inscritos no Youtube (40 mil) e no TikTok (100 mil), sendo que nesta última rede dividiu a liderança com o rival Palmeiras. O maior crescimento do Corinthians foi no Instagram, com 162 mil novos seguidores, ou 51% do resultado corintiano total.

O Santos figurou no segundo lugar entre os melhores desempenhos do último mês ao registrar 197 mil novas inscrições no combinado de suas redes oficiais. O clube liderou o crescimento entre todos as agremiações no Instagram, atingindo a marca de 3 milhões de inscrições na plataforma, que foi responsável por 95% de todo o desempenho do Peixe em fevereiro.

O Flamengo fechou o pódio mensal ao somar 174 mil novas adesões em seus perfis oficiais. Seu principal resultado se deu no Instagram, plataforma onde o Rubro-Negro somou 127 mil novos inscritos, ou cerca de 75% de seu desempenho. No X (antigo Twitter), o Flamengo foi o clube que mais arrecadou inscrições (36 mil).

O Palmeiras obteve o quarto maior crescimento do mês, com quase 163 mil novas inscrições no geral. Mais da metade do desempenho do Alviverde veio do TikTok, plataforma na qual o clube acumulou 100 mil novos seguidores, ou 61% de todo o seu resultado mensal.

O São Paulo completou o Top-5 do último mês, atingindo 137 mil novas adesões no total, sendo o Instagram e o Youtube os responsáveis por 97% de todo o crescimento do clube.