Corinthians confirma a contratação do zagueiro Cacá, ex-Cruzeiro e Athletico-PR

Nesta quinta-feira, pela manhã, o Corinthians confirmou a contratação por empréstimo do zagueiro Cacá, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão. O atleta estava emprestado ao Athletico-PR e ficará no Timão até o fim de 2024.

No vínculo entre as partes, o Corinthians informou que existe "uma cláusula com valor pré-fixado de compra do jogador ao fim do empréstimo". Cacá se mostrou ansioso para defender time Alvinegro em campo.

"Felicidade enorme de vestir esta camisa. É um sonho realizado. Agora, tenho que me preparar bem para, logo, entrar em campo e poder jogar junto com a torcida. Tenho certeza que seremos muito felizes juntos", comentou.

CACÁ É DO TIMÃO! O zagueiro chega ao Corinthians para reforçar o elenco na temporada com contrato de empréstimo válido até o fim de 2024. Bem-vindo, Cacá!#BemVindoCacá#VaiCorinthians pic.twitter.com/KGmgFcdp3T ? Corinthians (@Corinthians) March 7, 2024

Aos 24 anos, Cacá foi revelado pelo Cruzeiro e logo foi vendido ao clube japonês. Após duas temporadas no continente asiático, ele voltou ao Brasil para atuar emprestado ao Athletico-PR.

Em 155 jogos na carreira, o zagueiro soma nove gols marcados e duas assistências distribuídas. Na equipe paulista, ele terá a concorrência de Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Raul Gustavo e João Pedro Tchoca.

Cacá é o 11º reforço do Corinthians para a temporada 2024. Já foram anunciados: os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais Hugo, Matheuzinho e Diego Palacios, os meio-campistas Raniele, Rodrigo Garro e Igor Coronado e os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique.

Já eliminado, o próximo e último compromisso do Corinthians no Campeonato Paulista de 2024 será neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Água Santa.