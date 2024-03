Corinthians anuncia a contratação de Cacá e completa um time de reforços

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians oficializou hoje a chegada por empréstimo do zagueiro Cacá, a 11ª contratação do time para a temporada.

O que aconteceu

O defensor de 24 anos assinou vínculo até o final de dezembro deste ano. Ele pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, mas estava cedido ao Athletico-PR até julho.

O negócio envolve opção de compra de R$ 12,5 milhões (2,5 mi de dólares). A aquisição em definitivo só será efetivada automaticamente em caso em caso do cumprimento de metas pré-estabelecidas.

Com ele, o Corinthians completa um time de reforços para a temporada. O clube do Parque São Jorge já contratou o lateral direito Matheuzinho; os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique; os laterais esquerdos Diego Palacios e Hugo; o volante Raniele; os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado; e os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique. Além deles, o técnico António Oliveira também veio.

Cacá defenderá seu terceiro clube no Brasil. Revelado pelo Cruzeiro, ele estreou pelo profissional do clube, depois foi vendido ao Japão em 2021 e retornou após duas temporadas para jogar no Athletico. Foram 20 jogos e dois gols marcados pelo Furacão.

Felicidade enorme de vestir esta camisa. É um sonho realizado. Agora, tenho que me preparar bem para, logo, entrar em campo e poder jogar junto com a torcida. Tenho certeza que seremos muito felizes juntos

Cacá

Contratações do Corinthians em 2024