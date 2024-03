Com trauma no tornozelo direito, Raniele é preservado de treino no Corinthians

O volante Raniele sofreu um trauma no tornozelo direito na vitória do Corinthians por 3 a 2 contra o Santo André, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador não vem participando de atividades no gramado, para evitar contato.

O camisa 14 realizou trabalhos apenas na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava nesta quinta-feira. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a situação não é grave, mas o atleta ganhou status de dúvida para o duelo diante do Água Santa, no próximo domingo.

O elenco do Corinthians voltou a treinar na manhã desta quinta, em ritmo de preparação para a última rodada do Campeonato Paulista. O jogo será protocolar para o Timão, que não tem mais chances de se classificar para as quartas de final do Estadual.

Enquanto Raniele é dúvida, o lateral esquerdo Diego Palacios e o meia Igor Coronado são baixas certas. O primeiro se recupera de artroscopia no joelho, enquanto o segundo sentiu lesão na coxa direita no último final de semana. O técnico António Oliveira, por sua vez, não estará à beira do campo pois estará cumprindo suspensão.

O Corinthians volta a treinar na sexta-feira, no período da manhã. Por volta do horário do almoço, o zagueiro Cacá concederá sua primeira entrevista coletiva como jogador do Alvinegro.