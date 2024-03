Com dois de Darwin Núñez, Liverpool goleia Sparta Praga e abre vantagem pela Europa League

Nesta quinta-feira, na Epet Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Liverpool venceu o Sparta Praga pelo placar de 5 a 1. O grande destaque vai para o uruguaio Darwin Núnez, que marcou dois gols ainda no primeiro tempo.

A partida de volta do confronto está marcada para a próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Anfield.

No domingo, às 12h45, o Liverpool recebe o Manchester City, em confronto direto pela liderança do Inglês. O jogo válido pela 28ª rodada acontecerá no Anfield. No mesmo dia, o Sparta Praga visita o Viktoria Plzen, na Doosan Arena, às 14h, pela 24ª rodada do Campeonato Tcheco

Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, de pênalti, Mac Allister abriu o placar. O segundo gol saiu aos 25 minutos, com Darwin Núñez. O uruguaio recebeu passe de Elliott e acertou um chute colocado de fora da área.

O Liverpool ampliou aos 48 ainda da primeira etapa, Mac Allister lançou para Darwin Núnez, que, da entrada da área, chutou no canto direito do goleiro. No minuto 1 da etapa complementar, Bradley marcou contra e diminuiu a vantagem da equipe inglesa.

Todavia, aos 8 minutos, foi a vez de Luis Díaz marcar o quarto do Liverpool. O colombiano recebeu passe de Elliott dentro da grande área e chutou. A bola chegou a desviar antes de morrer no fundo das redes.

Para fechar a conta, aos 49 minutos, Szoboszlai recebeu bola enfiada e avançou até invadir a grande área. O camisa 8 chutou forte no meio do gol e o goleiro aceitou.

Roma goleia Brigthon e encaminha classificação às quartas de final

Nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, a Roma venceu o Brigthon pelo amplo placar de 4 a 0. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o argentino Paulo Dybala abriu o placar para os mandantes. O segundo gol saiu aos 43 minutos, dos pés de Romelu Lukaku. Na etapa complementar, saíram mais dois gols. Mancini marcou aos 19 minutos e, para fechar a conta, aos 23, Cristante anotou o dele.

Bayer Leverkusen sofre, mas consegue empate com Qarabag nos acrécimos

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Bayer Leverkusen empatou com o Qarabag pelo placar de 2 a 2, no Estádio Tofig Bahramov. Yassine Benzia abriu o placar para o Qarabag aos 26 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Juninho, aos 47, ampliou. A reação dos visitantes começou aos 25 minutos, com Wirtz, que começou a partida no banco. Para empatar, Patrik Schick marcou nos acréscimos, aos 47 minutos.