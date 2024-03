Com Borré, Internacional realiza penúltimo treino antes das quartas do Gaúcho

O Internacional realizou, nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, o penúltimo treino antes das quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Colorado encara o São Luiz-RS, no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O atacante Rafael Borré participou de seu segundo treino pelo Inter.

Regularizado no BID, Borré não pode defender o Internacional no Gaúcho. O volante Fernando, outro reforço do clube para a temporada, também não entrará em campo no Estadual. Mesmo assim, ambos os atletas marcaram presença nas atividades ao lado de seus companheiros.

Na primeira parte do treinamento, que foi aberta à imprensa, o técnico Eduardo Coudet e sua comissão técnica comandaram atividades físicas e de troca de passes em um espaço reduzido.

Posteriormente, com portões fechados, os atletas trabalharam o posicionamento e a movimentação, com ajustes realizados pela comissão técnica do treinador argentino.

O Internacional foi o líder isolado da primeira fase do Campeonato Gaúcho, com 28 pontos conquistados em onze rodadas. Por ter uma campanha superior a do São Luiz, o Colorado possui a vantagem de jogar em casa nas quartas.