São Paulo se livra de 'dor de cabeça' com aumento de estrangeiros no Brasileirão

O São Paulo se livrou de uma grande "dor de cabeça" neste ano após a aprovação do aumento do número de atletas estrangeiros que poderão ser relacionados a cada partida do Campeonato Brasileiro de 2024.

Em 2023, a pauta já havia sido debatida, e o número de estrangeiros, que era de cinco jogadores por partida, subiu para sete. Agora, em 2024, foi ampliado para nove.

A medida foi aprovada na última terça-feira, no Conselho Técnico da CBF, pelos 20 clubes participantes, e privilegia as equipes que contam com mais atletas nascidos fora do Brasil. O São Paulo, por exemplo, tem em seu elenco oito estrangeiros.

Arboleda - Equador

Alan Franco - Argentina

Damián Bobadilla - Paraguai

Giuliano Galoppo - Argentina

James Rodríguez - Colômbia

Jonathan Calleri - Argentina

Michel Araújo - Uruguai

Nahuel Ferraresi - Venezuela

Sendo assim, o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, não precisará deixar um dos estrangeiros de fora da lista de relacionados para os jogos do Campeonato Brasileiro. Caso a proposta não fosse aprovada pelo Conselho Técnico da CBF, o comandante tricolor seria obrigado a deixar um de seus atletas nascidos fora do Brasil na "geladeira" a cada rodada da competição.

Curiosamente, todos os estrangeiros que fazem parte do elenco do São Paulo têm sido bastante utilizados pelo técnico Thiago Carpini neste início de temporada, alguns com mais frequência, como Arboleda, Calleri, Alan Franco e Michel Araújo, outros com menos, casos de Damián Bobadilla e Giuliano Galoppo.