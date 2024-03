Com atividades táticas, Grêmio segue preparação para o mata-mata do Gaúcho

O Grêmio segue focado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, Renato Gaúcho e sua comissão técnica comandaram mais um treino da equipe, no CT Presidente Luiz Carvalho, em preparação para o confronto contra o Brasil de Pelotas, que acontece neste domingo, na Arena do Grêmio.

O comandante tricolor passou um treino tático para os atletas, que realizaram antes movimentações de aquecimento. As atividades contaram com a presença de alguns jogadores do Sub-17 do clube gaúcho.

Em espaço reduzido, Renato, juntamente de sua comissão técnica, realizaram trabalhos técnicos com alguns atletas.

Cada detalhe faz a diferença! ???? Mais um dia de trabalho concluído com foco nas quartas de final do #Gauchão2024. ?? Bora conferir o que rolou por lá! pic.twitter.com/fhf4VnCe8D ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 7, 2024

O elenco do Grêmio volta aos treinamentos nesta sexta-feira, penúltima sessão antes do duelo contra o Brasil de Pelotas. No sábado, a equipe encerra a preparação para a partida.

O Grêmio terminou a primeira fase do Campeonato Gaúcho na segunda colocação, com 23 pontos, cinco a menos que o líder Internacional. Com 42 títulos ao todo, o Tricolor é o atual hexacampeão do torneio e busca conquistá-lo pela sétima vez consecutiva.