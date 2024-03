COB anuncia parceria com empresa área para Jogos de Paris

Em ano olímpico, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu mais um acordo para beneficiar o Time Brasil até os Jogos de Paris. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou a Azul como a sua nova parceria e empresa área oficial.

O evento contou com representantes da Azul e do COB e atletas do Time Brasil: Gustavo Bala Loka (BMX), Flávia Saraiva (Ginástica Artística), Alison dos Santos (Atletismo), Letícia Oro (Atletismo) e Diana Duarte (Vôlei), além dos ex-atletas do vôlei Maurício Lima e Virna Dias.

Para Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB, a chegada da Azul confirma a excelência da gestão da entidade e das ferramentas oferecidas aos parceiros que querem se aliar aos valores do esporte.

"Ter uma empresa e uma marca tão relevante como a Azul, como a mais nova patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil é motivo de orgulho e satisfação, porque atesta que as bases sólidas construídas nessa gestão, somadas ao programa e às ferramentas de marketing que hoje oferecemos ao mercado, atraem parceiros que enxergam o quanto o movimento olímpico brasileiro agrega valor aos seus objetivos, seja de marca ou de negócio", disse o dirigente.