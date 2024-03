Chapecoense anuncia contratação do artilheiro do Paysandu em 2023

Nesta quinta-feira, a Chapecoense anunciou em suas redes sociais a contratação do atacante Mario Sérgio, de 28 anos, com vínculo definitivo até 31 de dezembro de 2026. O atleta, que deixou o Mirassol para assumir o novo desafio, teve 50% do seu passe adquirido pelo clube alviverde.

Em 2023, defendendo o Paysandu, o jogador atuou em 44 jogos, marcando 22 gols e se tornando o artilheiro do elenco na temporada, sendo assim um dos destaques na campanha que rendeu ao time paraense o acesso à Série B deste ano.

No currículo, Mário Sérgio também soma passagens por Bahia, onde foi revelado, Botafogo-SP, Botafogo-PB, Fluminense-PI e Remo.

Por fim, como a Chapecoense não conseguiu se classificar para o mata-mata do Campeonato Catarinense, a equipe só retornará aos gramados no dia 19, 20 ou 21 de abril, diante do Ituano, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.